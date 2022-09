Bremen beginnt Corona-Impfungen mit angepassten Impfstoffen

Bremen - In Bremen werden ab Dienstag erstmals die überarbeiteten Corona-Impfstoffe verimpft. Diese Vakzine wurden speziell gegen die Omikron-Variante BA.1 entwickelt, sie stehen deshalb nur für Auffrischimpfungen zur Verfügung. Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linkspartei) legte allen Bremerinnen und Bremern nahe, ihren Impfschutz auffrischen zu lassen, um einen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern. Die neuen mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna werden im Impfzentrum Am Brill, in Impfstellen in Bremen-Nord und Bremen-Ost sowie in der Impfstelle Bremerhaven verimpft.

Auch Niedersachsen startet diese Woche mit ersten Impfungen mit den neu entwickelten Vakzinen. Das Impfzentrum der Stadt Wolfsburg und seine mobilen Impfteams bieten seit Montag Auffrischungsimpfungen mit dem adaptierten Omikron-Impfstoff an.