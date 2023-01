Bremen - Bremen plant keine Fristverlängerung bei der Grundsteuererklärung. Das teilte das Finanzressort am Dienstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte Bayern angekündigt, für die Abgabe drei Monate mehr Zeit zu gewähren, also bis Ende April. Die Frist endete an diesem Dienstag.

Ursprünglich war als Frist Ende Oktober vergangenen Jahres gesetzt. Wegen des schleppenden Eingangs wurde sie verlängert. Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen.

In Bremen haben laut Finanzressort bis Anfang der Woche drei von vier Eigentümer eine Erklärung abgegeben - insgesamt gingen demnach rund 177.000 Grundsteuererklärungen ein.