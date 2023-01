Brennender Lkw löst Vollsperrung der A7 bei Göttingen aus

Göttingen - Ein brennender Lkw hat in der Nacht zum Dienstag eine Vollsperrung auf der Autobahn 7 bei Göttingen ausgelöst. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Süd bis 6.00 Uhr noch nicht wieder freigegeben werden. Die Sperrung in Richtung Nord sei seit 5.00 Uhr aufgelöst.

Den Angaben zufolge geriet der mit Möbeln beladene Sattelzug aufgrund eines technischen Defekts in Flammen und brannte vollständig aus. Weder der Fahrer noch weitere Verkehrsteilnehmer seien dabei verletzt worden. Der Sachschaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Da auch die Reifen des Lkws abbrannten, musste ein spezielles Abschleppfahrzeug organisiert werden, wodurch sich die Straßensperrung weiter verzögerte.