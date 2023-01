Bundespolizei und Zoll: Einschleusung von 13 Menschen auf

Frankfurt (Oder) - Die Bundespolizei und der Zoll haben in Frankfurt (Oder) eine Einschleusung von 13 Menschen aufgedeckt. Bundespolizisten fanden die Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren nach umfangreicher Suche an der Anschlussstelle Mitte der A12, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatten Beamte des Zolls bei einer Kontrolle am Donnerstagabend im Laderaum eines Transporters ausschließlich zurückgelassenes Gepäck entdeckt.

Die elf ägyptischen und zwei syrischen Staatsangehörigen wurden ersten Erkenntnissen zufolge von einem 32-Jährigen mithilfe des Transporters nach Deutschland eingeschleust. Elf Personen konnten keine erforderlichen Ausweisdokumente und Aufenthaltstitel vorweisen. Zwei Personen händigten syrische Reisepässe aus.