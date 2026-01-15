Junge Leute erhalten bald Post von der Bundeswehr. Die ersten Unterlagen, die Motivation und Eignung für den neuen Wehrdienst erheben, sind unterwegs.

Köln/Berlin - Die Bundeswehr hat die ersten Fragebögen für den neuen Wehrdienst auf den Weg gebracht. Die Briefe mit den Dokumenten wurden gepackt und sollten noch am Donnerstag versendet werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Alle Männer und Frauen, die volljährig werden, erhalten nun in einem ersten Schritt den Fragebogen, um Eignung und Motivation für die Bundeswehr zu erheben - jene, die in diesem Jahr bereits Geburtstag hatten, erhalten ihn nachlaufend. Junge Männer müssen den Bogen verpflichtend ausfüllen, denn nach dem Grundgesetz ist eine Wehrpflicht nur für Männer möglich. Für junge Frauen ist dies freiwillig.

Die Briefe enthalten einen QR-Code zum eigentlichen Fragebogen sowie eine Broschüre und rechtliche Hinweise. Der Fragebogen wird online ausgefüllt.

„700.000 Frauen und Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 erhalten in diesen Tagen einen Fragebogen“, hatten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Generalinspekteur Carsten Breuer zum Jahresbeginn in einem Tagesbefehl an die Truppe erklärt. In den nächsten Monaten sollen demnach die ersten Freiwilligen ihren Dienst antreten.

Das Gesetz für den neuen Wehrdienst war am 1. Januar in Kraft getreten. Deutschland reagiert damit auf die Bedrohung durch Russland und die in der Folge geänderten Nato-Ziele. So soll die aktive Truppe von zuletzt mehr als 180.000 Männern und Frauen um 80.000 auf 260.000 Männer und Frauen wachsen. Zudem soll es 200.000 Männer und Frauen in der Reserve geben.