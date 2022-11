Cannabisplantage in Wohnung entdeckt: Haftbefehl

Chemnitz - In der Wohnung eines 37-Jährigen in Chemnitz hat die Polizei rund 100 Cannabispflanzen sowie 2,6 Kilogramm Marihuana entdeckt. Für seine Plantage hatte er vier Zelte aufgebaut, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag informierte. Der Mann ist den Angaben zufolge bereits rechtskräftig wegen unerlaubten Anbaus und Handels mit Cannabis verurteilt und stand unter Bewährung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.