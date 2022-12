CDU-Fraktionschef wirbt für Blutspenden

Lehrte - Niedersachsens Oppositionsführer Sebastian Lechner hat dazu aufgerufen, anderen Menschen mit einer Blutspende zu helfen. In den vergangenen Wochen habe es beunruhigende Nachrichten gegeben, dass die Blutkonserven knapp würden, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Lehrte bei Hannover, bevor er sich als Zeichen der Unterstützung selbst Blut abnehmen ließ. Lechner betonte, der Blutspendedienst sei unglaublich wichtig für die medizinische Versorgung. Der Fraktionschef würdigte auch das Engagement der Ehrenamtlichen, die sich für das Gesundheitssystem einsetzen.

Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden jeden Tag in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt, das sind mehr als zehn pro Minute. „Gemeinsam sind wir dafür verantwortlich, dass immer genügend Blutpräparate auf Lager sind, um Krankenhäuser zu versorgen und Medikamente herzustellen“, schreibt die Hilfsorganisation.

Das DRK bietet online auch einen schnellen Check an, ob man selbst derzeit für eine Blutspende in Frage kommt. Dafür müssen 18 Fragen beantwortet werden - etwa zum Alter, zum Gesundheitszustand und zu zurückliegenden Impfungen.