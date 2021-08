Christian Viet wechselt vom FC St. Pauli zu Dortmund II

Hamburg - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat seinen Mittelfeldspieler Christian Viet verliehen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wechselt der 22-Jährige bis zum Ende der Saison in das Drittliga-Team von Borussia Dortmund. „Er hat sich bei uns richtig gut entwickelt, benötigt aber regelmäßige Einsätze. Die hätten wir ihm aufgrund der Tiefe und Qualität unseres Kaders auf seinen Positionen nicht garantieren können“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. Viet war in den vergangenen drei Zweitliga-Partien der Kiezkicker jeweils zu einem Kurzeinsatz gekommen.