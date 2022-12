Clan-Größe lobt Linken-Stadträtin als „Ehrenfrau“

Die Berliner Linken-Stadträtin Sarah Nagel (37) gerät zunehmend in die Kritik. Nach Berichten von „Bild online“ habe sie es Mitarbeitern des Neuköllner Ordnungsamts untersagt, an einer Razzia mit Zoll, Steuerfahndung und Polizei in einem türkischen Restaurant teilzunehmen. Die Ermittler verdächtigen die Betreiber, dass in dem Luxuslokal, das vom Clan-Milieu frequentiert werden soll, Schwarzarbeit, illegales Glücksspiel und Gewerbeverstöße an der Tagesordnung sind.

Nachdem die „B. Z. Berlin“ über die Ansage von Ordnungsstadträtin Nagel berichtete, habe eine Clan-Größe prompt eine Internet-Botschaft mit einem Foto der Linken-Politikerin abgesetzt: „Ehrenfrau“, schrieb der Mann dazu, berichtete jetzt der „Tagesspiegel“. (vs)