Erfurt - Die Messe Erfurt als Magnet für junge Leute: Mit einem Besucheransturm hat dort am Samstag die Comic- und Spielemesse MAG-C begonnen. Zur Eröffnung am Vormittag zog sich eine lange Schlange auf den Einlass wartender Menschen über den Platz vor den Messehallen. „Hier ist richtig volle Hütte“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) bei der Eröffnung. 80 Aussteller und Künstler sind mit Computerspielen, Comics und Animationsfiguren in japanischer Comic- und Trickfilmtradition vertreten.

Das Kürzel MAG-C steht für Manga, Anime, Games und Cosplay. Zielgruppe sind laut Messe junge Menschen ab etwa 14 Jahre. Nach Angaben einer Sprecherin waren bis Freitag allein 4000 Online-Tickets verkauft worden. Viele der jungen Gäste zeigten sich verkleidet, sie trugen Kostüme, die der Kleidung ihrer Vorbilder aus Comics oder Videospielen nachempfunden war. Dieser sogenannte Cosplay-Bereich sei bei dem Neustart dieser Messe, die letztmals 2019 über die Bühne gegangen war, ausgebaut worden, sagte eine Messe-Sprecherin. Die MAG-C wird am Sonntag fortgesetzt.