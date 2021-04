Sachsen Corona-Impfungen für alle sächsischen Lehrer und Lehrerinnen

In Sachsen können sich von Freitag an alle Lehrerinnen und Lehrer gegen das Coronavirus impfen lassen. Damit erweitert der Freistaat den Kreis der Impfberechtigten, wie das Sozialministerium am Donnerstag in Dresden mitteilte. Das Angebot gelte nun für alle Beschäftigten an allgemein- und berufsbildenden Schulen.