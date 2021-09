Corona-Inzidenz in MV sinkt leicht auf 33,4

Rostock - Mit 99 Corona-Neuinfektionen sind am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern zwar 7 mehr registriert worden als am Vortag, zugleich aber 30 weniger als vor einer Woche. Damit sank die Corona-Inzidenz im Land erstmals seit Sonntag wieder leicht. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, lag der Wert nun bei 33,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Vor einer Woche hatte er bei 30,0 gelegen.

Auch in Rostock ging die Inzidenz leicht zurück, blieb mit 68,9 aber landesweit weiterhin am höchsten, gefolgt vom Landkreis Nordwestmecklenburg mit nun 55,1. In beiden Regionen zeigt die landeseigene Corona-Ampel Gelb und es gelten Testpflichten für Ungeimpfte sowie für alle Schüler Maskenpflicht.

Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz unverändert im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (15,1), knapp hinter Ludwigslust/Parchim (15,5) und Vorpommern-Rügen (16,0). Unter Ungeimpften liegt die Inzidenz laut Lagus mit 69,2 fast neun Mal so hoch wie bei Geimpften (7,7)

In den Krankenhäusern des Landes liegen nach Angaben des Landesamtes 30 Covid-Patienten, vier mehr als am Donnerstag. Acht davon werden auf einer Intensivstation behandelt, so viele wie am Tag zuvor. Ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde gemeldet, so dass sich die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen in MV seit Beginn der Pandemie auf 1193 erhöhte. Die Krankenhausbelastung ist laut Corona-Ampel in MV weiter gering.

Insgesamt haben sich in Mecklenburg-Vorpommern bislang 46 591 Menschen mit dem Virus infiziert, 44.386 gelten laut Lagus als genesen. Mindestens einmal geimpft sind den Angaben zufolge 63,6 Prozent der Einwohner. 59,8 Prozent der Bevölkerung haben demnach den vollständigen Impfschutz.