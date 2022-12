Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 232,2 an. Vor einer Woche lag der Wert bei 228,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, vor zwei Wochen bei 242,7. Bundesweit wurde die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 239,6 angegeben (Vorwoche: 214,2).

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt meldeten dem RKI seit dem Beginn der Pandemie mehr als 936.824 Infektionen, wie am Donnerstag aus dem RKI-Dashboard hervorging. Es wurden 6085 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erfasst. Sachsen-Anhalt hat rund 2,18 Millionen Einwohner.