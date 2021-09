Corona-Inzidenz in Thüringen erneut leicht gestiegen

Erfurt - Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter leicht an. Das Robert Koch-Institut bezifferte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Freitag mit 52,2 (Vortag: 49,1). Bundesweit lag der Wert bei 74,7.

Die höchsten regionalen Werte haben in Thüringen derzeit der Landkreis Gotha mit 86,9, der Wartburgkreis mit 76,3 und der Landkreis Sonneberg mit 75,4. Eisenach registrierte laut RKI in den vergangenen sieben Tagen keinen einzigen Infektionsfall.

Insgesamt meldete das RKI für Thüringen 235 Neuinfektionen und keinen weiteren Todesfall.