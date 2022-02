Genesenenstatus nun doch sechs Monate gültig - aber nicht für alle

Erst sollte der Nachweis über eine durchgemachte Corona-Infektion sechs Monate gültig sein, dann drei und nun doch wieder sechs. Doch was genau steckt dahinter?

Magdeburg/DUR/it - Nicht nur die sich dauernd ändernden Corona-Maßnahmen sorgen derzeit für Verwirrung. Auch der Genesenenstatus scheint sich regelmäßig zu ändern. Ende Januar hat das Robert-Koch-Institut (RKI) die Empfehlung veröffentlicht, dass Personen, die eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht haben, nur noch drei anstatt sechs Monate als genesen gelten.

Doch plötzlich hat das RKI auf seiner Webseite eine Änderung vorgenommen. Der Genesenenstatus soll für fast alle 180 Tage betragen. Nur für ungeimpfte Genesene soll die 90-Tage-Regel gelten, heißt es auf der Seite des RKI.

Doch vor allem dieses Missverständnis sorgt für Probleme in den Apotheken, wie die Pharmazeutische Zeitung schreibt. Dort wurden die Systeme so konfiguriert, dass sie Genesenennachweise ausstellen, die eben nur 90 Tage gültig sind. Durch die missverständliche Empfehlung des RKIs, die nun präzisiert wurde, wurde diese Umstellung zurückgenommen und es werden nur noch Nachweise, die 180 Tage gültig sind, herausgegeben.

Unterschied zwischen Geimpfung und Ungeimpft: Technik der Apotheken kommt nicht hinterher

Allerdings sorgt genau das für Probleme, denn jeder Genesene erhält ein Zertifikat, das sechs Monate gültig ist. Dort kann jedoch nicht zwischen geimpft und ungeimpft unterschieden werden. Die verkürzte Geltungsdauer für ungeimpfte Genesene wird daher "nicht über das Zertifikat abgebildet", schreibt die Zeitung.

Kurz zusammengefasst: Jeder Genesene erhält einen Nachweis, der 180 Tage gültig ist - egal ob geimpft oder ungeimpft. Für ungeimpfte Genesene gilt jedoch nur die Hälfte der Zeit, die aufgrund dieser technischen Probleme mit dem Zertifikat nicht abgebildet wird.

Demnach soll durch Kontrollen die Gültigkeit des Genesenennachweises erfolgen. Ungeimpfte, die zum Beispiel am 91. Tag in ein Restaurant wollen, in dem die 2G-Regel herrscht und nicht nachweisen können, dass sie geimpft sind, sollen abgewiesen werden.