Cyberagentur in Halle startet Forschung zu Cybersicherheit

Halle - Die Cyberagentur in Halle startet in die erste Phase der Forschung zum Thema Cybersicherheit. Dazu seien am Montag sechs Verträge mit Forschungsverbünden unterschrieben worden, teilte die Agentur am Montag mit. Zuvor waren für das Vorhaben im Juni Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro ausgeschrieben worden. Das Ausschreibungsverfahren war das bislang größte der Agentur.

An der Forschung in den kommenden fünf Jahren seien unter anderem Universitäten, Hochschulen, Institute sowie Unternehmen beteiligt. Nach Angaben der Agentur sollen neue Fähigkeiten der operativen Cybersicherheit erforscht und entwickelt werden, um Behörden im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit auf zukünftige Bedrohungen im digitalen Raum vorzubereiten. Dabei stünden insbesondere Behörden und Kritische Infrastrukturen im Blick der Projekte.

Die Agentur hatte ihre Arbeit in Halle Ende 2020 aufgenommen. Ziel der Bundeseinrichtung ist es unter anderem, zielgerichtet Forschungsprojekte anzustoßen und zu finanzieren, die Deutschlands Sicherheit im Cyberraum stärken und souveräner machen.