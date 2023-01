Dachstuhl von Haus abgebrannt: 60.000 Euro Schaden

Bitterfeld-Wolfen - Der Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in Bitterfeld im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist komplett ausgebrannt. Dabei sei ein Schaden von über 60.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Eine Nachbarin habe den Brandgeruch in der Nacht zum Dienstag wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit 29 Einsatzkräften an und löschte das Feuer. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.