Celle - Bei einem Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses in Celle sind am Mittwoch vier Menschen verletzt worden. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Zur Art der Verletzungen konnten keine Angaben gemacht werden. Die schwierigen Löscharbeiten, an denen insgesamt rund 100 Einsatzkräfte beteiligt waren, dauerten mehrere Stunden an und konnten erst am Abend beendet werden, wie es hieß.

Zuvor war der Feuerwehr gegen 17.00 Uhr das Feuer gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass sich keine Personen mehr im Haus befanden und der Dachstuhl in Brand stand. Weil ein Teil des Gebäudes einstürzte, mussten die Löscharbeiten zwischenzeitlich unterbrochen werden. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens machte die Feuerwehr keine Angaben.