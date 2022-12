Dauerfrost in Niedersachsen und Bremen bleibt

Hannover - Zum Wochenstart und auch in den kommenden Tagen bleibt es in Niedersachsen und Bremen frostig. Wer ins Freie will, sollte an Handschuhe, Mütze und Schal denken, heißt es in der Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Denn auch tagsüber bleiben die Temperaturen verbreitet unter dem Gefrierpunkt bei maximal minus 2 Grad, lediglich auf den Nordseeinseln werden bis zu 2 Grad plus erreicht. Dazu wechseln sich am Dienstag Sonne und Wolken ab, meist bleibt es trocken. Am Mittwoch soll die Sonne dann noch ein bisschen öfter scheinen.

Aufpassen sollten vor allem Autofahrer in den Nächten. Dann kann es laut den Meteorologen glatt werden, zudem besteht die Gefahr von Nebelfeldern. Es gibt teils mäßigen, im Harz auch strengen Frost: Die Tiefstwerte reichen in der Nacht zum Dienstag zwischen minus 1 Grad auf den Inseln bis zu minus 5 Grad im Flachland. Im Oberharz sind bis zu minus 11 Grad möglich. Die kommenden Nächte werden laut Vorhersage ähnlich frostig.