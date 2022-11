DDR-Chorleiter Gerd Michaelis gestorben

Dobbertin - Der in der DDR bekanntgewordene Chorleiter Gerd Michaelis ist tot. Er starb am vergangenen Sonntag (27. November) im mecklenburgischen Dobbertin (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wie sein Stiefsohn, Sänger Dirk Michaelis („Als ich fortging“), auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bestätigte. Der Musiker wurde 1933 geboren und war unter anderem Leiter des von ihm gegründeten Gerd-Michaelis-Chors. Das Schlagerensemble trat zu DDR-Zeiten auch im Rundfunk auf, wo es verschiedene Sängerinnen und Sänger begleitete.