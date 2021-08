Berlin - Nikola Dedovic von Spandau 04 ist mit Serbien Olympiasieger im Wasserball. Am Schlusstag der Spiele in Tokio besiegten die Serben am Sonntag Überraschungsfinalist Griechenland mit 13:10 (6:3,2:4,2:2,3:1). Dedovic war in den acht Turnierspielen der Serben rund 65 Prozent der Spielzeit im Becken und erzielte fünf Tore. Dedovic kam im Sommer 2016 von Primorje Rijeka zu Spandau 04 und geht 2021/22 in seine sechste Saison in Berlin.