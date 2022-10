Diebe auf Baustelle verursachen 30.000 Euro Schaden

Lützen - Auf einer Baustelle in Lützen (Burgenlandkreis) haben Diebe einen hohen Sachschaden verursacht. Der Besitzer eines im Umbau befindlichen Einfamilienhauses habe am Montagnachmittag die Polizei gerufen als er merkwürdige Geräusche auf der Baustelle hörte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Diebe seien beim Eintreffen der Beamten bereits verschwunden gewesen und mit ihnen hochwertige Werkzeugmaschinen und Stahlträger im Wert von 30.000 Euro.