Dithmarschen bereitet sich auf 35. Kohltage vor

Heide - Bereits zum 35. Mal will Dithmarschen seine traditionellen Kohltage (21. bis 26. September) feiern. Der Start des sechstägigen Herbstfests soll mit dem symbolischen Kohlanschnitt am 21. September im kleinen Kreis in Tiebensee erfolgen, wie der Kreis am Montag mitteilte. Dazu wird Landwirtschaftsminister Jan Philipp Abrecht (Grüne) als Ehrengast erwartet. Der Anschnitt soll auf einer Leinwand auf dem Heider Markt gezeigt werden und ist im Internet als Livestream zu sehen.

Nach Angaben des Kreises Dithmarschen bieten 32 Gaststätten in 26 Orten traditionelle und originelle Kohlgerichte an. Geplant sind unter anderem kulinarische Stadtführungen in Heide (24. bis 26. September), ein Bauernmarkt in Brunsbüttel (22. September) und ein Herbstmarkt in Meldorf (26. September).

Der Kohl gilt als Markenzeichen der Region. 2014 wurde das vitamin- und mineralstoffreiche Gemüse ins europäische Qualitätsregister eingetragen und genießt seither EU-Herkunftsschutz. Dithmarscher Kohl wird nach Angaben des Kreises auf mehr als 3000 Hektar angebaut. Dort wachsen unter anderem Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, und Blumenkohl. Geerntet werden etwa 90 Millionen Kohlköpfe pro Jahr.