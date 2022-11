Drei Menschen bei Unfall auf der A72 bei Chemnitz verletzt

Chemnitz - Bei einem Unfall auf der A72 bei Chemnitz sind in der Nacht zu Samstag drei Menschen verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache war ein 21-Jähriger in Höhe der Anschlussstelle Röhrsdorf mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug stieß gegen ein Kilometerschild und raste durch einen Graben. Die 20 Jahre alte Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und eine weitere Mitfahrerin (22) erlitten leichte Verletzungen.