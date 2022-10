Drei Tote bei Auffahrunfällen auf Autobahn 9

Bad Dürrenberg - Auf der Autobahn 9 sind am Mittwoch drei Menschen bei Auffahrunfällen tödlich verunglückt. Am Nachmittag waren bei Bad Dürrenberg (Saalekreis) zwei Männer ums Leben gekommen, die mit einem Kleintransporter an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren waren. Wie die Polizei am Abend mitteilte, starb einige Stunden später ebenfalls in Fahrtrichtung Berlin ein weiterer Mann. Der Fahrer eines Transporters wurde bei einem Auffahrunfall zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Anschlussstelle Bad Dürrenberg tödlich verletzt. Auch zwei Lkw waren in diesen Unfall verwickelt waren, wie es hieß.