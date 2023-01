DRF-Luftrettung: Hubschrauber fliegen häufiger

Magdeburg/Filderstadt - Die Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung sind im vergangenen Jahr mehr Einsätze in Sachsen-Anhalt als im Vorjahr geflogen. Insgesamt 3239 Mal rückten die drei Helikopter in Halle und Magdeburg im Jahr 2022 aus, wie die Luftrettung am Dienstag mitteilte. Das waren 124 Einsätze mehr als im Vorjahr und entspricht einem Plus von knapp vier Prozent. Rund zwei von drei Einsätzen (70 Prozent) entfielen demnach auf Notrettungen, jeder dritte Einsatz auf einen Krankentransport zwischen Kliniken.

Auch bundesweit flogen die Hubschrauber häufiger: Deutschlandweit zählte die DRF Luftrettung im vergangenen Jahr rund 39.000 Einsätze - drei Prozent mehr als im Vorjahr. In den meisten Fällen wurden die Retter wegen Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Verkehrsunfällen gerufen.

„Wir beobachten seit Jahren, dass die Luftrettung wichtiger wird“, sagte eine Sprecherin der DRF Luftrettung am Dienstag. Das liegt demnach unter anderem daran, dass sich Kliniken zunehmend spezialisieren: Wer eine wichtige Operation braucht, wird heute eher in ein anderes Krankenhaus transportiert als noch vor einigen Jahren. Das bundesweite Einsatzplus von drei Prozent bewege sich allerdings im Rahmen der jährlichen Schwankungen.

Die DRF Luftrettung ist eine gemeinnützige Luftrettungsorganisation mit Sitz im baden-württembergischen Filderstadt. Sie gehört zur DRF-Gruppe - nach eigenen Angaben eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas - und betreibt bundesweit 29 Stationen.