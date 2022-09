Eastside trifft auf Cartagena und Cagliari

Berlin - Die Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside treffen in der Gruppen-Phase der Champions League auf einen alten Bekannten sowie einen Debütanten. So misst sich der fünfmalige Gewinner der Königsklasse in der Dreier-Gruppe A mit dem spanischen Vertreter UCAM Cartagena (Spanien) sowie ASD Quattro Mori Cagliari aus Italien, wie die Auslosung ergab. Nachdem der Wettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie 2021 in Turnierform ausgetragen wurde, gibt es nun wieder Hin- und Rückspiele. Die beiden Ersten ziehen in die K.o.-Runde ein, der Dritte spielt im zweitrangigen Europa-Cup weiter.

Cartagena war in früheren Spieljahren bereits mehrfach Gegner der Berlinerinnen, während Cagliari absoluter Neuling in der Champions League ist. „Das sieht nach einer interessanten, spannenden Gruppenphase aus. Mit Lily Zhang, Maria Xiao, Dora Madarasz und Silvia Erdelyi hat Cartagena Spielerinnen in seinen Reihen, die man auf keinen Fall unterschätzen darf“, sagte Eastside-Trainerin Irina Palina, „im sardischen Team ragt die Rumänin Andrea Dragoman heraus, die zu den europäischen Top-Talenten zählt.“ Termine für die anstehenden Partien stehen noch nicht fest.