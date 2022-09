Ein Viertel der Thüringen ist Generation 65 plus

Erfurt - In Thüringen ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes ein Viertel der Bevölkerung älter als 65 Jahre. Im vergangenen Jahr lebten demnach rund 545 000 Menschen der Generation 65 plus im Freistaat, wie das Landesamt am Freitag vor dem Welttag der älteren Menschen am 1. Oktober mitteilte. Das waren rund 26 Prozent der Gesamtbevölkerung. Binnen zehn Jahren sei die Zahl der Älteren um rund 15 Prozent gestiegen, so die Behörde. Der Anteil der Frauen ist in dieser Altersgruppe mit knapp 56 Prozent höher als in der Gesamtbevölkerung (50,4 Prozent). Knapp ein Drittel (32,7 Prozent) der über 65-Jährigen lebten laut Statistik allein. 5,6 Prozent der Menschen über 65 waren noch erwerbstätig.