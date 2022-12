Einige Hallenbäder während der Feiertage geöffnet

Berlin - Sowohl an den Weihnachtsfeiertagen wie auch an Silvester und Neujahr haben die Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit, schwimmen zu gehen. Wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Dienstag mitteilten, werden einige Hallenbäder geöffnet sein.

An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag sollen jeweils zwölf der 36 Bäder in Berlin ihre Türen öffnen, darunter das Stadtbad Charlottenburg und die Kombibäder Mariendorf und Seestraße. Die meisten Schwimmhallen - insgesamt 19 - sollen am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Verfügung stehen. An Silvester sind es zehn, an Neujahr neun Bäder.