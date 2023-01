Einwohnerzahl von Erfurt im Jahr 2022 gestiegen

Erfurt - Die Zahl der in Erfurt lebenden Menschen ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1685 Einwohner gestiegen. Insgesamt hatten 215.520 Einwohner ihren Hauptwohnsitz in der thüringischen Landeshauptstadt, wovon 104.905 männlich und 110.615 weiblich waren, wie aus dem Einwohnermelderegister der Stadtverwaltung Erfurt am Mittwoch hervorging. Demnach sorgten in der ersten Häfte des Jahres 2022 vor allem Geflüchtete aus der Ukraine für ein Bevölkerungswachstum. Im zweiten Halbjahr stieg die Zahl der Einwohner durch den Zuzug der neuen Studierenden wiederum leicht an.

In den städtischen Teilen Erfurts lebten laut Stadtverwaltung 115.383, in den Großwohnsiedlungen 55.773 und in den dörflichen Ortsteilen 44.364 Einwohner. Gegenüber dem Jahr 2021 nahmen die städtischen Teile demnach um 845, die Großwohnsiedlungen um 554 und die dörflichen Ortsteile um 286 Einwohner zu.