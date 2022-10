Eisbären verpflichten Stürmer Zerter Gossage

Berlins Trainer Serge Aubin steht an der Spielerbank beim Spiel gegen die Adler Mannheim in der SAP Arena.

Berlin - Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin füllt seine Angriffsreihen weiter auf. Zwei Tage nach der Verpflichtung von Alexandre Grenier nahmen die Berliner den Kanadier Lewis Zerter-Gossage bis Saisonende unter Vertrag. Der 27 Jahre alte Angreifer wird zunächst an die Lausitzer Füchse ausgeliehen, wie die Eisbären am Freitag mitteilten. Da Zerter-Gossage über einen deutschen Pass verfügt, nimmt der Angreifer keine Ausländerlizenz in Beschlag.

„Da Lewis schon etwas länger nicht mehr im Einsatz war, wird er zunächst noch Spielpraxis bei den Lausitzer Füchsen sammeln. Wir sind uns sicher, dass er bei den Eisbären und in Weißwasser den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen wird“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer über den 1,88 Meter großen Offensivspieler.

Zerter-Gossage hatte in Nordamerika in den unteren Ligen AHL und ECHL für verschiedene Vereine gespielt. In der Saison 2020/21 lief der Stürmer aus Montreal für die Blue Devils Weiden in der Oberliga auf und kam in elf Spielen auf vier Tore und zwei Assists.