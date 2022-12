EKM erwartet rund 500.000 Besucher an Heiligabend

Magdeburg/Erfurt - Die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland erwarten an Heiligabend wieder rund eine halbe Million Besucher. Mehr als 4000 Christvespern und Krippenspiele seien geplant, teilte die EKM am Dienstag mit. Die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen würden meist besonders festlich mit Musik, Chorgesang und Abendmahl gefeiert, auch Konzerte fänden statt. Gemeinden böten auch Christvespern als Pop-Musical, im Dunkeln, mit Lichtkunst und im Freien an. Traditionell würden Spenden für die Hilfsaktion „Brot für die Welt“ gesammelt.

Angeboten wird zudem ein digitaler Weihnachtsgottesdienst der Online-Kirche mit dem Motto „Weihnachten hat was mit mir zu tun. Weihnachten hat was mit dir zu tun“ mit Pfarrerin Jennifer Scherf und Musik der Escola Popular. Er sei ab dem 24. Dezember auf der Homepage der Online-Kirche abrufbar unter www.onlinekirche.net. Seit Oktober habe die Online-Kirche den Gottesdienst vorbereitet. Es seien Lieder aufgenommen und geschnitten sowie Texte und Audiodateien eingespielt worden.