Halle - Mit drei Promille Alkohol im Atem ist ein Mann in Halle mit einem Elektroroller unterwegs gewesen. Die Polizei zog ihn am Samstagabend aus dem Verkehr - gegen 20.30 Uhr auf dem Riebeckplatz, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heißt. Einige Stunden später wurde dann erneut ein E-Scooter-Fahrer erwischt, der mit 1,7 Promille unterwegs war.