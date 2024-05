Magdeburg. - Deutschland befindet sich nach den letzten erfolgreichen Testspielen der Nationalmannschaft nun kurz vor der Europameisterschaft im eigenen Land im Fußball-Fieber. Auch Public Viewings sind wieder gefragt. Das vermutlich größte Event in Deutschland wird auf der Fanmeile am Brandenburger Tor in der Hauptstadt stattfinden. In Sachsen-Anhalt zeigen sich viele Veranstalter dagegen bislang verhalten. Denn: Nach dem vorzeitigen Ausscheiden der Nationalmannschaft bei den letzten internationalen Wettbewerben, ging auch die Zahl der Zuschauer deutlich zurück. Volksstimme-Leser müssen aber nicht bis nach Berlin oder Dortmund fahren. So zeigen etwa der Mückenwirt und die Strandbar in Magdeburg die Deutschlandspiele direkt an der Elbe auf großer Leinwand.

Wo die Reise hingeht

Trotz der eher verhaltenen Stimmung der vergangenen Jahre bereite sich der Mückenwirt auf einige 100 bis 1.000 Gäste vor, teilt Josephine Reimelt, Eventmanagerin des Mückenwirts mit. „Die ersten drei Deutschlandspiele zeigen wir auf jeden Fall, danach müssen wir schauen, wo die Reise hingeht.“ Da der Biergarten an der Elbe für die Übertragung von Sportereignissen bekannt sei, müsse man auch ein Event wie die EM zeigen. „Wir gehen davon aus, dass das Interesse in den kommenden Wochen steigen wird“, erklärt die Eventmanagerin weiter. Mit einer fest installierten Leinwand und einer weiteren, die gemietet wurde, sei man bereits gut ausgerüstet. Live-Übertragungen im Außenbereich seien jedoch stark wetterabhängig. Gegen Regen und Sturm ist der Club Hanseat in Salzwedel immun. Hier kann die deutsche Nationalmannschaft im Saal angefeuert werden. Der Veranstalter hoffe, dass „die deutsche Mannschaft nach Jahren der Tristesse das Publikum mitreißen und begeistern kann“, schreibt der Club Hanseat auf seiner Webseite. Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft am 14. Juni wird auch Osterwieck im Harz im Rahmen des Harzfestes auf der Bühne auf dem Stephanikirchplatz übertragen.

Bereits zum zweiten Mal findet die Fußball Europameisterschaft ausschließlich in Deutschland statt. Ab 14. Juni kämpfen 24 Länder in insgesamt 51 Spielen um den Pokal. 10 Austragungsorte empfangen für insgesamt vier Wochen Fans aus ganz Europa, unter anderem in Hamburg, Berlin und München. Die Tickets für die Heim-EM sind bereits restlos ausverkauft.

Damit Fußball-Fans bei 26 der 51 Spiele in den Genuss der gesamten 90 Minuten plus Nachspielzeit, Verlängerung und möglichem Elfmeterschießen kommen, hat das Bundeskabinett auf Initiative des Bundesumweltministeriums kürzlich die Public-Viewing-Verordnung durchgebracht. Diese erteilt eine befristete Ausnahmeregelung, wodurch auch Übertragungen über die Sperrstunde von 22 Uhr hinaus gehen dürfen.

UEFA-Lizenz für Veranstalter

Die Rechte der EM-Übertragung liegen bei der UEFA. Für eine Übertragung im öffentlichen Raum benötigen Veranstalter, die mehr als 300 Zuschauer erwarten, eine sogenannte UEFA-Lizenz für 500 Euro. Da sich die Gebühren nach Zuschauerkapazität richten, können sie bei mehr als 10.000 Gästen sogar bis zu 10.000 Euro kosten, teilt die UEFA in ihrem aktuellen Public-Viewing-Programm mit. Ausnahmen gelten für Bars und Restaurants. Wenn es sich hier um nicht-öffentliche Plätze handelt, wird keine Lizenz benötigt. Die Europameisterschaft im eigenen Land startet in der Münchner Allianz-Arena mit der Begegnung Deutschland gegen Schottland um 21 Uhr.