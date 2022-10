Ende Oktober Spitzenwerte: 23,3 Grad in Quedlinburg

Magdeburg - Der Oktober dreht zum Ende hin noch einmal auf: In Sachsen-Anhalt erreichten die Temperaturen am Samstag fast überall Rekorde für einen 29. Oktober. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. In Quedlinburg war es mit 23,3 Grad am wärmsten im ganzen Bundesland, danach folgt Huy-Pabstorf (Kreis Harz) mit 23,2 Grad. Bisher lag die höchste gemessene Temperatur an einem 29. Oktober in Sachsen-Anhalt bei 21,5 Grad: Das war nach den Aufzeichnungen des DWD im Jahr 1937 in dem Ort Stiege, der zur Stadt Oberharz am Brocken gehört.

Die je an einem Oktobertag gemessene Höchsttemperatur wurde am Samstag in Sachsen-Anhalt aber längst nicht übertroffen: Den absoluten Monatsrekord hält Zeitz mit 29 Grad, gemeldet am 4. Oktober 1966. Auch in Bernburg/Saale registrierten die Meteorologen Anfang Oktober 2011 einen Spitzenwert von 28,7 Grad.

Diese hohen Werte dürften auch an diesem Sonntag nicht geknackt werden. Der Deutsche Wetterdienst sagte Temperaturen bis zu 25 Grad voraus.