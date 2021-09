Enges Spiel erwartet: Füchse wollen Siegesserie fortsetzen

Berlin (dpa) – - Handball-Bundesligist Füchse Berlin peilt saisonübergreifend den zwölften Sieg in Serie an. Füchse-Trainer Jaron Siewert erwartet am Sonntag beim DHfK Leipzig (16.00 Uhr/Sky) ein hartes Stück Arbeit. „In Leipzig ist es immer ein heißer Kampf, zumal wir jetzt auch noch bis zu 5000 Zuschauern begegnen werden, die ihre Mannschaft anfeuern. In den Spielen kannst du zehn Tore besser oder auch schlechter sein, am Ende geht es meist eng zu.“

Im letzten Jahr konnten die Berliner gegen die Messestädter nicht gewinnen. In Leipzig gab es ein 24:24-Unentschieden, daheim eine 27:28-Niederlage. In der Bundesliga konnte Leipzig drei Heimspiele gegen die Füchse gewinnen, zwei Begegnungen gingen verloren, einmal trennten sich beide Mannschaften remis. Beim erstmaligen Wiedersehen mit dem ehemaligen Füchse-Spieler Simon Ernst wollen die Berliner die Bilanz nun ausgleichen und nach dem 29:24-Heimsieg im ersten Saisonspiel gegen die HSG Wetzlar das zweite Erfolgserlebnis einsammeln.

Allerdings erwartet Siewert die Gastgeber nach deren 15:19-Auftaktniederlage in Erlangen mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch: „Die Spiele gegen Leipzig oder auch Magdeburg haben hier im Osten der Republik immer eine hohe Brisanz. Es wird viel Emotionalität in der Partie sein und wir werden alles daran setzen, einen kühlen Kopf zu bewahren und am Ende die nötige Aktion mehr positiv zu gestalten, um die Punkte mit nach Berlin zu nehmen.“