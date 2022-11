Ermittler: Schlag gegen illegalen Zigarettenhandel

Essen/Osnabrück - Ermittler haben in einem Schlag gegen international organisierten illegalen Zigarettenhandel mehrere Haftbefehle vollstreckt und große Mengen unversteuerte Waren sichergestellt. Wie die Zollfahndung Essen und die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag mitteilten, hatten mehr als 200 Einsatzkräfte bundesweit bereits Anfang September 46 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Man habe vier per Haftbefehl gesuchte Verdächtige festgenommen. Inzwischen seien sie gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden, sagte eine Sprecherin der Zollfahndung.

Es wurden rund 270.000 Euro Bargeld, 370.000 unversteuerte Zigaretten, 400 Kilogramm Wasserpfeifentabak, eine Destillieranlage und 100 Flaschen Alkohol aus dem Verkehr gezogen. Der Gesamtsteuerschaden an in- und ausländischen Steuern belaufe sich geschätzt auf rund elf Millionen Euro. Gegen die europaweit agierenden Tatverdächtigen wird unter anderem wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Schmuggel unverzollter Zigaretten sowie Steuerhinterziehung im großen Ausmaß ermittelt.