Ermittlungen gegen Polizist aus Thüringen nach Demonstrationen in Leipzig

Im Netz kursiert ein Video von einem Beamten, der einen in Leipzig einen Demonstranten geschlagen hat. Gegen den Polizisten soll nun ermittelt werden.

Der Beamte aus Thüringe soll bei einer Demonstration in Leipzig einen Mann geschlagen haben.

Leipzig/dpa - Die Leipziger Polizei ermittelt im Zusammenhang mit einem Vorfall bei den Demonstrationen am Samstag in der Innenstadt gegen einen Beamten aus Thüringen. Es gehe um einen körperlichen Übergriff, der auf einem Video zu sehen sei, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag auf Anfrage. Zuerst berichtete der MDR.

TW Polizeigewalt



Ein Polizist schlägt einen Gegendemonstranten brutal zu Boden. Dieser schafft es zunächst nicht mehr aus eigener Kraft auf die Beine, wird ein paar Meter weiter "geworfen" und ist zunächst desorientiert.#le0204 pic.twitter.com/4sl2ghrv7d — vue.critique (@vuecritique) April 2, 2022

In einem bei Twitter geposteten Filmchen ist zu sehen, wie ein Polizist mit dem Arm nach einem jungen Mann schlägt, der daraufhin zu Boden geht, und ihn dann mit Hilfe von Kollegen am Kragen packt, wegzerrt und auf eine Wiese wirft. Laut MDR sind Kennnummer, Zugehörigkeit und Funktion des beschuldigten Polizistens «gut zu erkennen».

Die Behörde machte keine weiteren Angaben zu den Ermittlungen. Man habe erst nach Ende der Demonstrationen von Corona-Kritikern und Gegenprotesten Kenntnis von dem Vorfall erhalten, sagte die Sprecherin.