Ermittlungen nach Angriff auf 29-Jährigen

Dresden - Nach dem Angriff auf einen jungen Mann am Sonntag im Dresdner Stadtteil Prohlis ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen zwei noch Unbekannte den 29-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle „unvermittelt“ zu Boden, wie die Behörde am Montag mitteilte. Einer habe ihn dann auch mit einem Messer attackiert. Der Mann wurde durch mehrere Stiche, unter anderem am Bein, leicht verletzt, und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Angreifer flohen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Attacke auf einer Streitigkeit zwischen den Männern beruht.