Erneut Blockaden durch Klimaaktivisten an Stadtautobahn

Berlin - Klimaschutz-Demonstranten haben erneut die Berliner Stadtautobahn an mehreren Stellen blockiert. Wie die Polizei und Verkehrsinformationszentrale am Dienstag mitteilte, sind mehrere Ausfahrten der A100 seit Dienstagmorgen betroffen. Konkret befinden sich die Demonstranten an der Aus- und Abfahrt Hohenzollerndamm sowie an den Anschlussstellen Spandauer Damm, Kurfürstendamm sowie am ICC. Es komme den Angaben zufolge zu langen Staus auf der A100 und A115.

Bereits am Montagvormittag hatten Aktivisten der Letzten Generation an sieben Stellen die Stadtautobahnen in Berlin blockiert. Einige Mitglieder hatten sich auch auf der Straße festgeklebt. Die Polizei räumte mehrere Ausfahrten nach ein oder zwei Stunden wieder frei.