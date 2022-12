Erneut Fälle von Geflügelpest in Sachsen-Anhalt entdeckt

Halle - In Sachsen-Anhalt sind erstmals seit Monaten wieder Fälle von Geflügelpest aufgetreten. Am ersten Dezemberwochenende seien mehrere Gänse wegen des Virus gestorben, hieß es vom Landesamt für Verbraucherschutz in Sachsen-Anhalt am Mittwoch. Bereits in der Vorwoche erfolgte bei einer tot entdeckten Schnepfe im Altmarkkreis Salzwedel der Nachweis der Vogelgrippe. Dies seien in Sachsen-Anhalt die ersten Fälle der Virus-Krankheit in der zweiten Jahreshälfte.

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine Viruserkrankung, die für Hausgeflügel hochansteckend ist und laut Kreisverwaltung mit erhöhten Todesfällen bei den Tieren verläuft. Einige Varianten der Geflügelpestviren können in Einzelfällen auch auf andere Tiere und Menschen übertragen werden.