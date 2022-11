Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl fast voll

Weimar/Suhl - Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl ist weiterhin nahe an der Kapazitätsgrenze. In der Unterkunft waren am Montag 1377 Plätze belegt, wie ein Sprecher des Landesverwaltungsamts in Weimar sagte. Insgesamt gibt es in der Einrichtung ungefähr 1390 belegbare Plätze. 44 Geflüchtete sind inzwischen auch in einer Unterkunft in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) untergekommen. Diese Einrichtung war ursprünglich zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte gedacht und hat nach früheren Behördenangaben eine Kapazität von etwa 100 Plätzen.

Der Sprecher erklärte, es werde auch in Erwägung gezogen, Zelte zur Unterbringung von Geflüchteten zu nutzen. Container seien derzeit nicht zu bekommen.

Wie aus Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervorgeht, wurden zwischen Januar und Ende Oktober 3983 Asylanträge in Thüringen gestellt. Ukrainische Flüchtlinge müssen keinen Antrag auf Asyl stellen, sondern können per Antrag direkt eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.