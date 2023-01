Erstmals Lotto-Million in Sachsen-Anhalt verfallen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist ein Lotto-Gewinn von einer Million Euro verfallen. Der Lottospieler oder die Spielerin hat sich binnen der Drei-Jahres-Frist nicht gemeldet, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Die Zeit lief am 31. Dezember um 23.59 Uhr ab. „Wir hatten Hoffnung, dass sich noch jemand meldet. Leider gab es kein Happy End“, erklärte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Der Betrag fließt jetzt zurück in den Topf der bundesweiten Sonderauslosungen.“

Mit dem Spielschein im Lotto 6aus49 war im Dezember 2019 bei der bundesweiten Nikolaussonderauslosung der Gewinn von einer Million Euro erzielt worden. Er war in der Region Mansfeld-Hettstedt gespielt worden.