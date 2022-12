Europäisches Nachtzugnetz: Dresden wieder direkt angebunden

Dresden - Mit einer Verbindung zwischen Zürich und Prag ist Dresden seit Dienstag wieder direkt an das europäische Nachtzugnetz angebunden. Am Dienstagmorgen um 7.05 Uhr erreichte der erste Nachtzug aus Zürich den Dresdner Hauptbahnhof, wie die Deutsche Bahn mitteilte. An Bord waren demnach unter anderem Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sowie eine Delegation der Schweizerischen Bundesbahn. Der Zug hält auf seinem Weg unter anderem auch in Freiburg, Karlsruhe, Frankfurt am Main und Leipzig.