Fahrlehrer soll Stellvertreter zu Prüfungen geschickt haben

Bückeburg - Weil sie statt Fahrschülern bezahlte Stellvertreter an Führerscheinprüfungen haben teilnehmen lassen, ermittelt die Staatsanwaltschaft Bückeburg gegen 13 Beschuldigte. Bei einem der mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Fahrlehrer, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. In den Prüfungen sollen die Stellvertreter den amtlichen Prüfern mit den Ausweisen der tatsächlichen Prüflinge eine falsche Identität vorgespielt und die Prüfungen rechtswidrig unter fremdem Namen absolviert haben.

Vier Beschuldigte sollen sich für die Betrugsmasche zusammengetan und gegen Bezahlung Stellvertreter zu den Prüfungen geschickt haben. Auch acht Prüflinge, die der Anstiftung zu den Taten verdächtig sind, gehören zu den Beschuldigten sowie eine Person, die als Stellvertreter bei Prüfungen aufgetreten sei, hieß es.

Zur Beweissicherung hatte die Staatsanwaltschaft 18 Objekte in 9 Orten durchsucht. Dabei sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Die Tatverdächtigen hätten sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, hieß es. Ob und wie viele Führerscheine auf diese Weise unrechtmäßig erworben wurden, sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.