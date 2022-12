Falsches „stilles Örtchen“: Diebstahl war eine Verwechslung

Bremerhaven - Was als vermeintlicher Diebstahl eines mobilen Toilettenhäuschens begann, hat sich als Verwechslung der betreffenden Straße herausgestellt. Die Aufstellerfirma hatte am Donnerstag in Bremerhaven ein fehlendes Toilettenhäuschen auf einer Baustelle gemeldet - sie vermutete einen Diebstahl. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Fahrer eines Miet-Lokus-Transporters nur zwei Straßennamen verwechselt. Er sammelte also versehentlich das falsche „stille Örtchen“ ein - statt die mobile Toilette einer anderen, wenige 100 Meter entfernten Baustelle.

Die mobile Toilette wurde zurückgebracht, die Ermittlungen eingestellt. Und damit gilt laut Polizei: „Das allgemeine Rätselraten darüber, was wohl die Diebe mit einem Baustellenklo hätten anfangen wollen, hat ein Ende.“