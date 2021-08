Fassadenbrand in Chemnitzer Innenstadt: Keine Verletzten

Chemnitz (dpa/sn) - Ein Brand mitten in der Chemnitzer Innenstadt ist am Mittwoch glimpflich ausgegangen. Mehrere Passanten hatten am Vormittag den Notruf alarmiert, weil Flammen an einer Gebäudefassade zu sehen waren, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude den Angaben zufolge bereits leer. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand. Ursache für das Feuer könne ein brennender Müllcontainer gewesen sein, sagte ein Sprecher am Nachmittag. Die genaue Ermittlung der Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Zuvor hatte die „Freie Presse“ berichtet.