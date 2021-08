FC St. Pauli will seine Erfolgsserie in Paderborn fortsetzen

Hamburg - Der FC St. Pauli peilt heute (13.30 Uhr/Sky) im Gastspiel beim SC Paderborn seinen dritten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga an. Die Hamburger sind mit sieben Punkten aus drei Ligaspielen und dem Einzug in die 2. DFB-Pokalrunde erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet. Auch Paderborn ist nach drei Spieltagen noch ungeschlagen und gewann am vergangenen Wochenende mit 4:1 bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. St. Paulis Trainer Timo Schultz warnt vor einem erfahrenen Zweitliga-Team mit einer guten Defensive. Die Hanseaten werden von 300 Fans nach Paderborn begleitet. Für die Partie in Ostwestfalen sind 6000 Zuschauer zugelassen.