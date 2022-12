Berggießhübel - In einer ehemaligen Gaststätte in der Sächsischen Schweiz hat es ein Feuer gegeben. Verletzt wurde durch den Brand niemand, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Weshalb der Brand am Dienstagnachmittag ausbrach, sei noch unklar. Auch der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.