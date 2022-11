Feuerwehr findet Mann leblos in Wohnung

Hohenstein - Rettungskräfte haben bei einem Feuerwehreinsatz in Hohenstein (Landkreis Nordhausen) einen Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war der Mann bereits vor Ausbruch des Feuers eines natürlichen Todes verstorben. Zeugen hätten am Donnerstagabend Rauch in dem Wohnhaus bemerkt. Vor Ort hätten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei den 61 Jahre alten Wohnungsinhaber leblos vorgefunden. Auf dem Herd brannte demnach Essen.

Den Angaben zufolge erlitten fünf Rettungskräfte leichte Rauchvergiftungen. Vier von ihnen wurden ambulant in einem Krankenhaus versorgt.